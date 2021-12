Barcelona (SID) - Für die Verbandsspitze des Deutschen Handballbundes (DHB) ist das Matchball-Spiel der DHB-Frauen um das WM-Viertelfinale gegen Südkorea eine "Reifeprüfung". Das sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID in Barcelona: "Diese Aufgabe zu lösen, würde zeigen, dass wir anspruchsvollen Situationen gewachsen sind."

Mit einem Sieg am Freitagnachmittag (15.30 Uhr/sportdeutschland.TV) im spanischen Granollers würden die Handballerinnen von Bundestrainer Henk Groener vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale lösen. Bislang hat sich die DHB-Auswahl, die am Mittwoch mit einem glanzlosen 29:18 (15:7) gegen Außenseiter Republik Kongo in die nächste Turnierphase gestartet war, unter Groeners Regie noch nie für eine K.o.-Phase qualifiziert.

Kromer rechnet fest damit, dass Emily Bölk und Co. den Sprung unter die besten Acht bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspiel gegen Dänemark am Sonntag (20.30 Uhr) schaffen. "Südkorea wird uns jagen und vor unangenehme Aufgaben in der Abwehr stellen", sagte der 44-Jährige. Er glaube aber, dass die deutsche Mannschaft dem Druck "standhalten" werde "und mit einem Sieg das Viertelfinale klarmacht".

Allerdings müsse sich das Team im Turnierverlauf noch weiter steigern. Zwar habe Deutschland bereits "richtig, richtig tolle Abwehrphasen gezeigt", führte Kromer aus. Aber: "Jede einzelne Spielerin muss an ihr Optimum rankommen, das war bisher sicherlich noch nicht der Fall. Nicht alle Spielerinnen, auf die wir bauen müssen, haben bisher ihr Maximum erreicht."