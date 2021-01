München - Die Handball-Nationalmannschaft startet am heutigen Freitag in das WM-Turnier in Ägypten.

Gegner des DHB-Teams ist Uruguay, das Spiel im Ticker gibt es auf ran.de.

Deutschland - Uruguay 16:4 (16:4)

Anpfiff: 18:00 Uhr

Halbzeitfazit: Das junge deutsche Team dominiert naturgemäß gegen die Uruguayer, die mehrere Klassen unterlegen sind. Allerdings: Die Südamerikaner kämpfen couragiert und feierten bislang einige Erfolgserlebnisse. DHB-Coach Alfred Gislason war in den Auszeiten unzufrieden.

ZUM TICKER >>

ANZEIGE: Alle Spiele der Handball-WM seht Ihr live auf Sportdeutschland.TV