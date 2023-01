Stockholm (SID) - Dänemark ist erneut Handball-Weltmeister. Der Titelverteidiger bezwang Olympiasieger Frankreich im Endspiel von Stockholm mit 34:29 (16:15) und machte damit einen historischen Hattrick perfekt. Nach 2019 und 2021 gewannen die Dänen von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen als erstes Land überhaupt zum dritten Mal in Folge WM-Gold.

Beste dänische Werfer vor 23.050 Zuschauern in der Tele2-Fußballarena waren Rasmus Lauge (10 Tore) und Simon Pytlick (9). Für die Franzosen traf in der Neuauflage des Olympiafinales Nedim Remili (6 Tore) am häufigsten.

Bronze ging an Spanien. Der Vize-Europameister besiegte Co-Gasgeber Schweden mit 39:36 (18:22) und sicherte sich wie schon vor zwei Jahren in Ägypten den dritten Platz. Das deutsche Team schloss das Turnier durch einen 28:24-Erfolg gegen Norwegen als Fünfter ab.