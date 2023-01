Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die drei Partien in der Vorrunde gegen Katar, Serbien und Algerien souverän gewonnen. Nun geht es für das Team von Alfred Gislason in die Hauptrunde

Zum Hauptrundenauftakt geht es für die DHB-Männer am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) gegen Argentinien. Weitere Gegner sind die Niederlande am Samstag und Norwegen am Montag. Serbien und Katar, die das deutsche Team beide in der Vorrunde besiegt hatte, komplettieren die Sechsergruppe. Nur die besten zwei Teams ziehen ins Viertelfinale ein.

Wir haben vor dem wichtigen Spiel der DHB-Jungs alle relevanten Infos für euch.

Handball-WM: Wird Deutschland gegen Argentinien im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel zwischen Deutschland und Argentinien wird live im Free-TV übertragen. Die ARD überträgt die Begegnung live. Start der Übertragung ist um 17:45 Uhr, der Anwurf in der Halle in Kattowitz, Polen erfolgt um 18:00 Uhr. Florian Naß kommentiert gemeinsam mit Experte und Ex-Nationalspieler Dominik Klein.

Handball-WM: Wo kann in Deutschland gegen Argentinien im Livestream sehen?

Parallel zur TV-Übertragung gibt es auch einen kostenlosen Livestream in der ARD Mediathek. Zudem werden alle Spiele der Handball-WM live auf Sportdeutschland.TV übertragen. Dieses Angebot ist allerdings nicht kostenfrei.

Gibt es einen Liveticker zu Deutschland gegen Argentinien?

Wenn das Spiel beginnt, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Ihr verpasst dabei keine Tore und wichtigen Szenen. Zudem gibt es alle Statistiken in Echtzeit.