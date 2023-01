Kattowitz - Kurioser Vorfall bei der Handball-WM: Der für die USA spielende Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa (23) hat beim Hauptrundenspiel gegen Bahrain mit einer Beißattacke am Donnerstag für Aufsehen gesorgt.

Der gebürtige Düsseldorfer, der beim Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau spielt, biss seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad offenbar in den Arm.

Dieser zeigte daraufhin aufgebracht den Schiedsrichtern die entsprechende Stelle.

Die Offiziellen sahen sich die Szene, die an die Beißattacke von Uruguays Fußball-Star Luis Suarez 2014 erinnerte, an: Skorupa musste in der 40. Minute nach einer Roten Karte das Feld beim Stand von 19:21 verlassen, am Ende unterlagen die USA in Malmö 27:32. Der Kreisläufer sah zudem die Blaue Karte, eine Sperre droht.