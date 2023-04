Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2025 wird in den niederländischen Spielorten Rotterdam und 's-Hertogenbosch stattfinden. Das gaben die Organisatoren des Turniers bekannt, das in zweieinhalb Jahren in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird.

Im Rahmen der Veranstaltung am Mittwoch im Hafen von Rotterdam wurden auch das offizielle Logo sowie der WM-Slogan "Catch the Dream" präsentiert. Der Deutsche Handballbund (DHB) war dabei unter anderem durch Präsident Andreas Michelmann und Sportvorstand Axel Kromer vertreten.

Die deutschen Spielorte Stuttgart, Trier und Dortmund hatte der DHB bereits im Mai 2022 vorgestellt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in einer von zwei Vorrundengruppen in der Stuttgarter Porsche-Arena, die Arena Trier ist ebenfalls Vorrundenspielort, die Hauptrunde und beide Viertelfinals der deutschen Turnierhälfte finden in der Dortmunder Westfalenhalle statt.

In den Niederlanden steigt die Vorrunde in der Maaspoort-Arena von 's-Hertogenbosch. Hauptrunde und Finalwochenende finden in der Rotterdamer Ahoj-Arena statt.