Köln (SID) - Titelverteidiger Dänemark muss kurz vor dem Start den ersten prominenten Coronafall der Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) verkraften. Rückraumspieler Mads Mensah ist vor dem Turnierstart positiv getestet und in Isolation geschickt worden. Das teilte der dänische Verband am Dienstag mit. Alle anderen Tests fielen negativ aus.

Dänemark startet am Freitag gegen Belgien (18 Uhr) ins Turnier. Ob Mensah dabei sein kann, entscheiden die kommenden Tests. Weitere Gegner der Skandinavier sind in Vorrundengruppe H Bahrain (15. Januar) und Tunesien (17. Januar).