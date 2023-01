Köln (SID) - Deutsche Premiere bei der Handball-WM: Bei der Partie Kap Verde gegen Uruguay pfiffen mit den Geschwistern Maike Merz und Tanja Kuttler zum ersten Mal in der WM-Geschichte zwei deutsche Schiedsrichterinnen bei einer Männer-Endrunde ein Spiel. Kap Verde gewann 33:25 (17:11), in der Partie mit einem schon zur Halbzeit deutlichen Ergebnis hatten die Unparteiischen keine Probleme in der Spielleitung.

Ungarn und Slowenien erfüllten währenddessen ihre ersten Pflichtaufgabe des Turniers problemlos. Ungarn gewann gegen Südkorea 35:27 (21:11) und holte damit in der stark besetzten Gruppe D, zu der noch Island und Portugal gehören, die ersten zwei Punkte.

Slowenien fuhr gegen Saudi-Arabien einen Pflichtsieg ein, der WM-Dritte von 2017 gewann ungefährdet mit 33:19 (16:8) und hat in der Gruppe B genau wie Rekordweltmeister Frankreich die ersten beiden Zähler auf dem Konto. Frankreich hatte im Eröffnungsspiel am Mittwoch Co-Gastgeber Polen mit 26:24 niedergerungen.