Olympiasieger Frankreich hat bei der Handball-WM auch den Härtetest gegen Slowenien gewonnen. Die Auswahl um Superstar Nikola Karabatic holte beim 35:31 (16:14) den dritten Sieg im dritten Spiel und geht mit vier Punkten in die Hauptrunde. Den Einzug in die nächste Gruppenphase schafften am Montag Geheimtipp Island, Montenegro und Iran.

Rekordweltmeister Frankreich geriet gegen die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Slowenen zu keinem Zeitpunkt in Rückstand und hatte in Nedim Remil und Kentin Mahe (je sieben Tore) seine besten Werfer. Die Franzosen können sich somit in der Hauptrunde auf dem Weg ins angestrebte Viertelfinale wohl auch eine Niederlage gegen die starken Spanier leisten.

Handball-WM: Auch Island und Montenegro weiter

Weiter ist auch Geheimtipp Island. Das Team um die Magdeburger Omar Ingi Magnusson und Gisli Thorgeir Kristjansson ließ beim 38:25 (19:13) gegen Südkorea nichts anbrennen und zeigte sich nach der Niederlage gegen Ungarn deutlich verbessert. Allein der ehemalige Gummersbacher Odinn Thor Rikhardsson kam auf elf Tore.

In Gruppe A zog Montenegro durch ein 35:33 (20:18) gegen das punktlose Chile in die Hauptrunde ein. Damit ist auch der Iran schon vor dem eigenen Spiel gegen Spanien am Abend eine Runde weiter. In Gruppe C holte Brasilien mit einem 30:28 (17:15) gegen Kap Verde seinen zweiten Sieg, beide hatten das Ticket für die Hauptrunde schon sicher.