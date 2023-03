Köln (SID) - Handballfans können live im Fernsehen verfolgen, ob sich die deutschen Frauen für die WM 2023 qualifizieren. Das Play-off-Rückspiel gegen Gastgeber Griechenland in Chalkida am 12. April wird von Sport1 übertragen. Im Duell geht es um das Ticket für die Weltmeisterschaft in Norwegen, Schweden und Dänemark (30. November bis 17. Dezember).

"Wir sind der Favorit", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch, "wir werden diese Aufgabe konzentriert und seriös angehen." Das Hinspiel findet am 9. April in Hamm statt.