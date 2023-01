Kattowitz (SID) - Die niederländischen Handballer sind mit einem Sieg in die deutsche WM-Hauptrundengruppe gestartet. Die Mannschaft um Starspieler Luc Steins schlug Asienmeister Katar am Donnerstag nach einem Kraftakt 32:30 (15:19) und sammelte vor dem Duell mit Deutschland am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) weiteres Selbstvertrauen.

Die Niederländer haben nun 4:2 Punkte auf dem Konto, Katar besitzt nach der dritten Niederlage hingegen keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. Am Abend treffen in der deutschen Hauptrundengruppe 3 noch Mitfavorit Norwegen (4:0) und Serbien (2:2) aufeinander.

Im ersten Abschnitt lag Oranje in der Spodek Arena in Kattowitz zeitweise mit fünf Treffern zurück. Doch angeführt von den besten Schützen Rutger ten Velde (8) und dem Magdeburger Kay Smits (8) kam das Team von Trainer Staffan Olsson noch zurück. Ihre einzige Niederlage im bisherigen Turnierverlauf hatten die Niederländer nach hoher Führung mit 26:27 verloren.