Kattowitz (SID) - Die niederländischen Handballer sind mit einem Sieg in die deutsche WM-Hauptrundengruppe gestartet. Die Mannschaft um Starspieler Luc Steins schlug Asienmeister Katar am Donnerstag nach einem Kraftakt 32:30 (15:19) und sammelte vor dem Duell mit Deutschland am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) weiteres Selbstvertrauen.

"Wir sind stark zurückgekommen", lobte Steins und richtete den Blick gleich auf das Duell mit der DHB-Auswahl: "Es wird ein hartes Spiel. Deutschland ist der Favorit, aber wir haben gegen Norwegen gezeigt, dass wir jeden unter Druck setzen können." In der Vorrunde hatte der Außenseiter die Skandinavier beim 26:27 an den Rand einer Niederlage gebracht.

Die Niederländer haben nun 4:2 Punkte auf dem Konto, Katar besitzt nach der dritten Niederlage hingegen keine Chance mehr, das Viertelfinale zu erreichen. Am Abend treffen in der deutschen Hauptrundengruppe 3 noch Mitfavorit Norwegen (4:0) und Serbien (2:2) aufeinander.

Im ersten Abschnitt lag Oranje in der Spodek Arena in Kattowitz zeitweise mit fünf Treffern zurück. Doch angeführt von den besten Schützen Rutger ten Velde (8) und dem Magdeburger Kay Smits (8) kam das Team von Trainer Staffan Olsson noch zurück.

Zum Auftakt der Hauptrundengruppe 4 gab sich Afrikameister Ägypten keine Blöße. Die Nordafrikaner bezwangen Belgien 33:28 (22:15) und feierten den vierten Sieg im laufenden Turnier. Mit 6:0 Punkten haben die Ägypter weiter gute Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale.