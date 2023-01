Dieses Interview dürfte der schwedische Handball-Star Jim Gottfridsson wohl nicht so schnell vergessen. Nach dem souveränen 34:27-Sieg seiner Nationalmannschaft gegen die Kapverdischen Inseln stand der 30-Jährige bei der Weltmeisterschaft in seinem Heimatland in den Katakomben des Stadions der Zeitung "Aftonbladet" Rede und Antwort.

Dann allerdings wurde es hektisch. Während des Gesprächs wurde ein Junge auf einer Trage zu einem bereitstehenden Krankenwagen gebracht. Gottfridsson unterbrach das Interview und stürmte sofort in Richtung der Mutter des Kindes.

"Verdammt! Ist er in Ordnung? Wie geht es ihm?", fragte er laut schwedischen Medienberichten und fügte an: "Es gibt wichtigere Dinge als dieses Interview."

Junge wird bei Handball-WM abtransportiert

Der Junge hatte demnach bereits während der Partie auf der Tribüne einen epileptischen Anfall erlitten, inzwischen soll es ihm besser gehen. Für den zweifachen Papa Gottfridsson ein emotionaler Moment: "Es hat mich berührt. Da ist das Vaterherz durchgekommen. Wir müssen etwas für ihn tun. So darf der Abend für ihn doch nicht enden."

Inzwischen hat sich die schwedische Handball-Nationalmannschaft bereits etwas überlegt. "Er wird natürlich ein von allen Spielern unterschriebenes Nationalmannschaftstrikot bekommen, und dann werden wir Karten für eines unserer Spiele nächste Woche besorgen", sagte Generalsekretär Robert Wedberg. Und weiter: "Wir hoffen alle, dass er dann schon die Gelegenheit haben wird, zu kommen."

Die Gastgeber stehen bei dem Turnier bereits in der Hauptrunde.