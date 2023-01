Stockholm (SID) - Deutschlands Handballer werden im WM-Endspurt von Rückraumspieler Lukas Stutzke und Rechtsaußen Lukas Zerbe unterstützt. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte die beiden Spieler für die zwei noch ausstehenden Partien in der Platzierungsrunde nach, Stutzke (Bergischer HC) und Zerbe (TBV Lemgo) stießen am Donnerstag in Stockholm zum deutschen Team.

Paul Drux trat am Tag nach dem Viertelfinal-Aus gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) die Reise von Danzig nach Schweden dagegen nicht mehr an, sondern reiste mit dem Zug in die Heimat. Der Rückraumspieler von Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hatte zum Ende der Hauptrunde mit einem Erkältungsinfekt zu kämpfen und soll sich auskurieren.

Deutschland trifft am Freitag (15.30 Uhr/ARD) in der Tele2-Arena zunächst auf Afrikameister Ägypten. Am Sonntag folgt gegen Norwegen oder Ungarn das Spiel um Platz fünf oder sieben. Der Kader für die beiden Partien wird jeweils am Spieltag auf 16 der nun 18 anwesenden Spieler reduziert.