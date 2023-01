Köln (SID) - Nach dem WM-Triumph der Nationalmannschaft in Indien blickt der Deutsche Hockey-Bund (DHB) positiv auf die nächsten internationalen Turniere. "Was die Mannschaft hier in allen Bereichen geleistet hat, ist einfach unglaublich und macht glücklich", sagte DHB-Sportdirektor Martin Schultze nach dem Final-Krimi gegen Titelverteidiger Belgien, den Deutschland im Penaltyschießen (5:4) für sich entschieden hatte.

"Wir können mit Freude in die Zukunft blicken, in Richtung Europameisterschaft im Sommer und Paris 2024", sagte Schultze. Bei der WM in Indien habe das DHB-Team eine "unglaubliche Turnierleistung" gezeigt, "in allen Bereichen überzeugt" und vor allem in den beiden Shootouts gegen Belgien und England "mental Stärke bewiesen".

Das DHB-Team hatte in der regulären Spielzeit in Bhubaneswar am Sonntag kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer zum 3:3 (1:2) kassiert, im Penaltyschießen sicherte dann auch Torhüter Jean-Paul Danneberg das dritte deutsche WM-Gold nach 2002 und 2006.

Der Titel sei "am Ende hochverdient", betonte Schultze, die Mannschaft habe "immer an sich geglaubt". Auch DHB-Präsident Henning Fastrich zeigte sich begeistert: "Ganz Hockeydeutschland ist stolz auf dieses Team." Für ihn sei dieses "die Comeback-Mannschaft aller Zeiten".