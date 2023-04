Der Harvestehuder THC ist im Kampf um seinen zweiten Titel in der Euro Hockey League früh gescheitert. Das Team aus Hamburg verlor im Rahmen des Final-8-Turniers in Amstelveen sein Viertelfinale, gegen Rekordsieger HC Bloemendaal setzte es am Donnerstag ein 2:7 (1:2). Paul Glander (11.) und Michael Körper (57.) erzielten die Treffer des Bundesligisten.

Der HTHC hatte sich im vergangenen Oktober für die Endrunde des Europapokals qualifiziert und stand damit unter den besten Acht. Den Titel hatte der Klub einmalig im Jahr 2014 gewonnen.

Die weiteren deutschen Vertreter im Final-Turnier sind Meister Rot-Weiss Köln und der Hamburger Polo Club, die am Freitag (09.30 Uhr) in Amstelveen aufeinandertreffen. Köln war als Vorjahresfinalist wie Titelverteidiger Bloemendaal für das Viertelfinale gesetzt, Hamburg musste sich wie Harvestehude über die Vorrunde qualifizieren.

Am Freitag beginnt in dem Vorort von Amsterdam auch das Turnier der Frauen. Der deutsche Meister Düsseldorfer HC bekommt es als einziger Bundesligist im Viertelfinale mit dem englischen Klub Surbiton HC zu tun (11.45 Uhr).