Köln (SID) - Die Hallenhockey-EM in Hamburg (7. bis 11. Dezember) wird live auf Sport1 übertragen. Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, werden insgesamt sieben Spiele der Männer- und Frauen-Teams im Free-TV zu sehen sein, darunter die beiden Finals. Außerdem wird es rund um die Uhr ein Livestream-Angebot geben.

Bei der Veranstaltung in der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf sind die jeweils sechs besten Frauen- und Männer-Teams des Kontinents vertreten. Die deutschen Männer sind Titelverteidiger des zuletzt 2020 in Berlin ausgetragenen Wettbewerbs, eine deutsche Frauen-Auswahl war 2018 zum bis dato letzten Mal Europameister.