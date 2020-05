Köln (SID) - Die Hockey-Europameisterschaften der Frauen und Männer in Amsterdam sollen vom 4. bis 13. Juni 2021 stattfinden. Das teilte der europäische Verband EHF am Montag mit. Amsterdam hatte Ende März den Zuschlag für die Austragung der Turniere bekommen, aber noch die Terminierung der verlegten Olympischen Spiele 2020 in Tokio abgewartet.

Die deutsche Männer-Auswahl trifft in der Gruppe B auf den EM-Dritten Niederlande, Frankreich und Wales. Die DHB-Frauen, Vize-Europameister 2019, bekommen es in der Gruppe B mit England, Belgien und Italien zu tun.

Bereits 2009 und 2017 waren beide Europameisterschaften in Amsterdam veranstaltet worden. Die Männer hatten 1983 erstmals in der niederländischen Hauptstadt um den Titel gespielt.