Berlin (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen sind Sportlerinnen des Monats im Dezember. Die Hallen-Europameisterinnen setzten sich bei der Abstimmung der rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 39,2 Prozent der Stimmen vor Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (31,6 Prozent) und Leichtathletik-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (29,2) durch.

Die Hockey-Nationalmannschaft hatte im Dezember mit sechs Siegen in Serie den Titel bei der Hallen-EM in Hamburg geholt. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gewann im Finale mit 5:4 gegen die Niederlande. Nolte hatte beim Weltcup in Lake Placid/USA gewonnen, Klosterhalfen hatte sich bei der Cross-EM in Turin Silber gesichert.