Köln (SID) - Die Hallenhockey-EM findet 2022 zum ersten Mal in Hamburg statt. Bei dem Turnier treten vom 12. bis zum 16. Januar jeweils die acht besten Frauen- und Männerteams an. Deutschland war zuletzt 2012 Gastgeber einer Doppel-EM gewesen. Damals holten in Leipzig beide Mannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den Titel.

Bei den Frauen treten neben Deutschland, Niederlande, Österreich, Russland, Tschechien, Türkei, Ukraine und Titelverteidiger Weißrussland an. Bei den Männern starten Belgien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweiz, Tschechien, Weißrussland und das DHB-Team, das den Titel im Januar 2020 bei der Hallen-EM in Berlin gewann.