Hamburg (SID) - Doppel-Triumph zu Hause verpasst: Die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben am Tag nach dem Titel der Frauen den Sieg bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg verspielt. Das Team um Rekordnationalspieler Tobias Hauke, der seine internationale Karriere mit einer Enttäuschung beendete, verlor das Finale gegen Weltmeister Österreich mit 1:2 (1:1).

Kapitän Paul Dösch brachte die offensiv etwas aktivere deutsche Mannschaft per Siebenmeter in Führung (10.). Fabian Unterkircher schlug in einer recht unspektakulären ersten Hälfte für den Weltmeister zurück (18.).

Auch in Hälfte zwei blieben Tore Mangelware. Das DHB-Team hatte die besseren Möglichkeiten - ließ sie aber ungenutzt. Auch der zweifache Feldhockey-Olympiasieger Hauke, der seine Nationalmannschaftskarriere nach über 370 Länderspielen nun endgültig beendet, konnte Deutschland keine Torgefahr einhauchen.

In der vorletzten Minute bestrafte erneut Unterkircher die deutsche Nachlässigkeit vor dem Tor und schoss Österreich per Strafecke zum Europameister-Titel.

Am Vortag hatten es die deutschen Frauen an gleicher Stelle besser gemacht und sich den Titel gesichert. In einem emotionalen Endspiel schlug das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg den Erzrivalen Niederlande mit 5:4.