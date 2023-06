Die Hockeyspielerinnen des Mannheimer HC greifen im dritten Jahr in Folge nach ihrem ersten Meistertitel. Im Halbfinale der DM-Endrunde auf eigener Anlage gewannen die im Saisonverlauf noch unbesiegten Gastgeberinnen gegen den sechsmaligen Champion UHC Hamburg 2:0 (1:0). Nach ihrem Erfolg über den Viertelfinalbezwinger von Titelverteidiger Düsseldorfer HC treffen die Mannheimerinnen im Endspiel am Sonntag (11.30) auf den Club an der Alster. Dieser gewann gegen Ex-Meister Rot-Weiss Köln 3:1 (3:0).