Köln (SID) - Hockey-Meister Rot-Weiss Köln hat das Endspiel der Euro Hockey League erreicht. Der Sieger von 2017 gewann am Ostersonntag in Amsterdam im Halbfinale mit 5:1 (4:0) gegen Englands Champion Surbiton HC. Im Finale der Königsklasse am Ostermontag (16.15 Uhr) trifft Köln auf Titelverteidiger HC Bloemendaal aus den Niederlanden.