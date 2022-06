Berlin (SID) - Angeführt von den Kapitäninnen Sonja Zimmermann und Nike Lorenz reist die Hockey-Nationalmannschaft der Frauen zur Weltmeisterschaft. Am Montag gab Bundestrainer Valentin Altenburg seinen 18-köpfigen Kader für das Turnier in Spanien und den Niederlanden (1. bis 17. Juli) bekannt. Er baut auf einen Kern erfahrener Spielerinnen.

"Wir haben mit Anne Schröder, Sonja Zimmermann und Nike Lorenz drei wichtige Führungsspielerinnen in der Mannschaft, die in verschiedenen Ebenen auf dem Spielfeld ganz viel Erfahrung auch aus Turnieren in diese Mannschaft bringen", sagte Altenburg: "Die Drei sind für mich ein wichtiger verlängerter Arm auf dem Spielfeld." Schröder hat mit derzeit 172 Partien die meisten Länderspiele im Kader bestritten.

"Unser Ziel ist, bei der Weltmeisterschaft befreit aufzuspielen und K.o.-Spiele zu gewinnen", sagte Altenburg. In der Gruppe A trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Amsterdam auf Co-Gastgeber und Titelverteidiger Niederlande (3. Juli). Den Auftakt bestreiten die DHB-Frauen gegen WM-Debütant Chile (2. Juli), zum Abschluss geht es gegen Irland, Silbermedaillen-Gewinner von 2018 (6. Juli).

Der aktuelle WM-Kader: Kira Horn (Amsterdamsche H&BC), Amelie Wortmann (UHC Hamburg), Nike Lorenz (Rot-Weiss Köln), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Anne Schröder (Der Club an der Alster), Elisa Gräve (Düsseldorfer HC), Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen), Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC), Sonja Zimmermann (Mannheimer HC), Pauline Heinz (Rüsselsheimer RK), Julia Sonntag (Rot-Weiss Köln), Cecile Pieper (HOC Gazellen Combinatie), Pia Maertens (Rot-Weiss Köln), Lena Micheel (UHC Hamburg), Viktoria Huse (Der Club an der Alster), Hanna Granitzki (Der Club an der Alster), Linnea Weidemann (Berliner HC), Benedetta Wenzel (Berliner HC)