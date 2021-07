Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Herren haben auch das zweite Spiel beim letzten Olympia-Vorbereitungslehrgang in Valencia gegen Gastgeber Spanien gewonnen. Zwei Tage nach dem mühelosen 6:2 tat sich die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi am Donnerstag beim 3:2-Erfolg deutlich schwerer.

Mats Grambusch und Timm Herzbruch (2) erzielten nach einem 0:1-Rückstand die Treffer alle im zweiten Viertel. Am Freitag (18.30 Uhr) folgt in Valencia noch ein Vergleich mit Olympiasieger Argentinien.

"Es war heute echt schwierig, in Gang zu kommen", sagte al Saadi, "der Anfang war etwas schwerfällig und wir lagen dann ja auch 0:1 durch die Ecke hinten. Die Jungs haben den Turnaround aber super geschafft und Spanien komplett den Schneid abgekauft."

Florian Fuchs erklärte: "In der zweiten Hälfte war bei uns die Spritzigkeit etwas weg, und es ist uns nicht gelungen, den 3:1-Vorsprung zu halten." Darauf müsse man nochmal schauen. "Aber wir haben einiges noch daraus zu lernen, was wir ins Spiel gegen Argentinien mitnehmen können" ergänzte Fuchs.

Im Anschluss an die Partie traten beide Teams zu einem Test-Penaltyschießen an, das Deutschland 4:1 gewann. "Damit hatten wir zuletzt im EM-Finale und in Testspielen so unsere Probleme. Das lässt uns für den Bereich wieder sicherer werden", sagte al Saadi.