Köln (SID) - Der achtmalige deutsche Hockeymeister Rot-Weiss Köln hat für die kommende Saison den zweimaligen Welttorhüter Vincent Vanasch verpflichtet. Der 32 Jahre alte Belgier von Euro-Hockey-League-Sieger Waterloo Ducks wechselt nach den Olympischen Spielen in Tokio in die Domstadt und wird dort Nachfolger von Victor Aly. Der deutsche Nationaltorwart kehrt nach der Saison in seine Heimatstadt Hamburg zurück.

Vanasch wurde 2018 mit den Red Lions in Indien Weltmeister und 2019 in Belgien Europameister. 2016 gewann er bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Silber. 2017 und 2018 wurde er zum Welttorhüter gewählt. Vanasch will seine Hockeykarriere in Köln beenden: "Ich will mit Köln deutscher Meister und EHL-Sieger werden und die deutsche Kultur kennenlernen."