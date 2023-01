Bhubaneshwar (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indien in das Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Australien mit 4:3 (0:2) durch und kann damit weiter auf den ersten WM-Titel seit 17 Jahren hoffen.

Im Endspiel trifft Deutschland am Sonntag (14.30 Uhr MEZ/DAZN) auf Titelverteidiger Belgien oder Europameister Niederlande.

In Bhubaneswar trafen Gonzalo Peillat (42./51./58.) und Niklas Wellen (60.) für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die mit dem Finaleinzug bereits jetzt die erste WM-Medaille seit 13 Jahren sicher hat. 2010 hatte Deutschland Silber gewonnen. Für Australien waren Jeremy Hayward (11.), Nathan Ephraums (26.) und Blake Govers (57.) erfolgreich.

Das DHB-Team hatte sich mit einem 4:3 im Penaltyschießen gegen England für das Halbfinale qualifiziert und strebt nun den dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 an.