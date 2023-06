Die deutschen Hockey-Frauen testen derzeit in Wiesbaden, der Blick geht dabei auch schon Richtung Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach. "Die Vorfreude ist riesig. Eine EM im eigenen Wohnzimmer ist richtig cool, wir freuen uns alle darauf. Ich hoffe, dass wir viele Menschen begeistern können", sagte Nationalspielerin Selin Oruz dem SID im Rahmen der beiden Länderspiele gegen Frankreich.

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, als Deutschland nur knapp das erste WM-Edelmetall seit 24 Jahren verpasste, habe die Mannschaft, "der Hockey-Welt schon gezeigt, was wir können", betonte Oruz: "Am Ende überwiegt natürlich die Enttäuschung, keine Medaille nach so einem tollen Turnier gewonnen zu haben." Allerdings könne man daraus mitnehmen, dass das Team gemeinsam mit Bundestrainer Valentin Altenburg "auf dem richtigen Weg" sei: "Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die in der Lage ist, auch Großes zu leisten, und mit der alles möglich ist."

In den vergangenen Jahren hätte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen Titelverteidiger Niederlande "meist den Kürzeren gezogen", sagte die 26-Jährige vom Düsseldorfer HC. Die Weltspitze rücke "immer enger" zusammen, die EM (18. bis 27. August) sei "deshalb ein Turnier, das viele Überraschungen bieten" könne.