Köln - Als Auswirkung der Corona-Krise sind in Marokko bis auf weiteres alle internationalen Sportveranstaltungen abgesagt worden. Wie der Judo-Weltverband IJF am Dienstag mitteilte, findet somit auch das für das kommende Wochenende in der Hauptstadt Rabat geplante Grand-Prix-Turnier nicht statt.

Am Dienstag war zuvor bekanntgegeben worden, dass in dem nordamerikanischen Land die erste Infektion mit dem Virus aufgetreten sein. Dabei soll es sich um einen Mann handeln, der aus Italien zurückgekehrt sei. Auch im benachbarten Tunesien ist das Virus bereits aufgetreten.

