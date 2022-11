Köln (SID) - Mit Titelverteidiger und Rekordmeister TSV Abensberg und dem Hamburger Judo-Team stehen sich im Finale der Judo-Bundesliga der Männer die Favoriten gegenüber. Der Titelkampf findet am Samstag ab 15.45 Uhr in der Sporthalle Wandsbek in Hamburg statt. Im Halbfinale hatte sich Hamburg mit 10:4 gegen den Judo-Club Leipzig durchgesetzt, Abensberg gewann ebenfalls 10:4 gegen die Sportunion Witten-Annen.