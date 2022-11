Köln (SID) - Der TSV Abensberg ist zum 23. Mal Deutscher Judo-Mannschaftsmeister der Männer. Der Titelverteidiger und Rekordmeister setzte sich am Samstagabend in der Sporthalle Wandsbek in Hamburg mit 9:5 gegen das Hamburger Judo-Team durch.

Nach ausgeglichenem ersten Durchgang zog der TSV in Runde zwei des Bundesliga-Finales davon und sicherte sich nach 2019 und 2021 den dritten Titel innerhalb von vier Jahren.

In den Halbfinals hatte der vierfache Champion Hamburg mit 10:4 den Judo-Club Leipzig ausgeschaltet, Abensberg hatte ebenfalls 10:4 die Sportunion Witten-Annen bezwungen.