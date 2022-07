Köln (SID) - Die Judo-Europameisterschaften 2023 finden vom 2. bis zum 5. November im französischen Montpellier statt. Dies bestätigten die Stadt, die Region und der Judo-Weltverband IJF am Freitag. Das Event dient als Härtetest vor den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024.

Bei der diesjährigen EM in Sofia sicherte sich der Deutsche Judo-Bund (DJB) zwei Medaillen: Alina Böhm gewann in der Klasse bis 78 Kilo Gold, bei den Männern sicherte sich Johannes Frey in der Klasse über 100 Kilo die Silbermedaille.