Köln (SID) - Die deutsche Judo-Szene trauert um Wolfgang Hofmann. Der erste deutsche Judo-Medaillengewinner bei Olympischen Spielen starb kurz vor seinem 79. Geburtstag. Das teilte der Deutsche Judo-Bund (DJB) am Donnerstag mit. Hofmann hatte 1964 bei den Spielen in Tokio die Silbermedaille in der Klasse bis 80 kg gewonnen und war unter anderem dreimal Europameister.