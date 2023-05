Vier Kämpfe, drei Niederlagen: Für die deutschen Judoka war auch am zweiten Tag der WM in Doha/Katar nichts zu holen. Einzig Mascha Ballhaus (TH Eilbeck) gewann zum Auftakt der Klasse bis 52kg, musste sich in der zweiten Runde aber Olympiasiegerin Distria Krasniqi (Kosovo) geschlagen geben. Immerhin schaffte es Ballhaus eine Runde weiter als bei ihrem WM-Debüt im vergangenen Jahr in Taschkent.

Bei den Männern unterlagen am Montag Martin Setz (UJKC Potsdam) und Lennart Slamberger (JC Leipzig) in der Klasse bis 66kg jeweils in ihrem Auftaktkampf. Am Sonntag war Katharina Menz (TSG Backnang), die als Vizeweltmeisterin gestartet war, im Achtelfinale ausgeschieden. Die 32-Jährige unterlag Natsumi Tsunoda (Japan), die anschließend ihren dritten WM-Titel in Folge holte.

Die Weltmeisterschaften in Katar laufen bis einschließlich Sonntag. Die deutsche Mannschaft muss dabei auf zwei ihrer Top-Athleten verzichten: Eduard Trippel, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber gewonnen hatte, musste seine Teilnahme mit einer Knieverletzung absagen. Anna-Maria Wagner, in Tokio mit zweimal Bronze dekoriert, kann wegen einer Schulterverletzung nicht starten.