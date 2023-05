Ohne die Medaillenanwärter Eduard Trippel und Anna-Maria Wagner startet die Mannschaft des Deutschen Judo-Bundes (DJB) in die anstehenden Weltmeisterschaften in Doha (7. bis 14. Mai). Trippel, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber in der Klasse bis 90 kg und in Japan sowie bei der WM 2022 in Taschkent jeweils Bronze mit dem Mixed-Team gewonnen hatte, musste seine Teilnahme mit einer Knieverletzung absagen.

Die 26 Jahre alte Wagner, zweifache Bronzemedaillengewinnerin bei den letzten Sommerspielen, kann wegen einer Schulterverletzung nicht starten. Damit ruhen die Hoffnungen der deutschen Mannschaft unter anderem auf Katharina Menz. Die 32-Jährige hatte sich bei der WM 2022 als einzige Deutsche mit Silber in der Klasse bis 48 kg eine Einzelmedaille gesichert. - Das Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes (DFB) für die Weltmeisterschaften in Doha/Katar (7. bis 14. Mai):

Männer:

bis 60 kg: Maximilian Standke (Spremberg), bis 66 kg: Martin Setz (Potsdam), Lennart Slamberger (Leipzig), bis 73 kg: Alexander Gabler (Remscheid), bis 81 kg: Timo Cavelius (Hof), Dominic Ressel (Kronshagen), bis 100 kg: George Udsilauri (Erbach), über 100 kg: Losseni Kone (Langenhorn), Jonas Schreiber (Annen)

Frauen:

bis 48 kg: Katharina Menz (Backnang), bis 52 kg: Mascha Ballhaus (Eilbeck), bis 57 kg: Pauline Starke (Hannover), Seija Ballhaus (Großhadern), bis 70 kg: Miriam Butkereit (Halle), Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde), bis 78 kg: Alina Böhm (Heubach), Anna Monta Olek (Hannover)

Nominierungen für das Mixed-Team:

Männer:

bis 90 kg: Martin Matijass (Düsseldorf)

Frauen:

über 78 kg: Samira Bouizgarne (Mönchengladbach)