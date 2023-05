Zum Abschluss der Judo-Weltmeisterschaften in Doha hat das deutsche Mixed-Team eine Medaille verpasst. Im Mannschaftswettbewerb unterlag die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes (DJB) im Duell um Bronze Georgien mit 2:4 und erreichte damit den fünften Platz. Bei der vergangenen WM in Taschkent hatte sich Deutschland Bronze gesichert.

Damit tritt die deutsche Mannschaft mit einer WM-Medaille im Gepäck die Heimreise aus Katar an. Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) hatte am vergangenen Donnerstag in der Klasse bis 70 kg Silber gewonnen.

Nach einem Freilos zum Auftakt setzte sich das deutsche Mixed-Team am Sonntag zunächst souverän mit jeweils 4:0 gegen Kasachstan und Marokko durch. Dann folgte ein 1:4 im Halbfinale gegen Frankreich und die Niederlage gegen die georgische Mannschaft.

Die Franzosen unterlagen im Anschluss an den Sieg gegen Deutschland in einer Wiederauflage des letztjährigen Finals erneut gegen Japan (3:4). Im Mixed-Team setzt sich die Auswahl durch, die sich zuerst vier Einzelsiege erkämpft.