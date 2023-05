Europameisterin Alina Böhm (Heubach) hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Doha eine Medaille verpasst. Die 24 Jahre alte Judoka unterlag in der Klasse bis 78 kg in der Trostrunde der Tokio-Olympiasiegerin Shori Hamada aus Japan und schaffte damit nicht den Einzug in das Duell um Bronze. Zuvor hatte Böhm nach zwei Siegen zum Auftakt im Viertelfinale gegen die Niederländerin Guusje Steenhuis verloren.

Böhms Landsfrau Anna Monta Olek (Hannover) scheiterte in derselben Klasse in Runde drei an der Chinesin Ma Zhenzhao, die bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Taschkent Silber gewonnen hatte. Bei den Männern verlor George Udsilauri (Erbach) in der Klasse bis 100 kg bereits in der ersten Runde gegen den Belgier Toma Nikiforov.

Damit steht die Auswahl des Deutschen Judo-Bundes (DJB) weiterhin bei einer WM-Medaille. Am Donnerstag hatte sich Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) in der Klasse bis 70 kg erst im Finale der Japanerin Saki Niizoe geschlagen geben müssen und damit Silber geholt.