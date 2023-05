Judoka Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) hat bei der WM in Doha für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die EM-Zweite von 2017 musste sich in der Klasse bis 70 kg erst im Finale der Japanerin Saki Niizoe geschlagen geben und holte Silber. Einzige deutsche Judo-Weltmeisterin seit 1993 bleibt somit Anna-Maria Wagner, die 2021 in Budapest in der Klasse bis 78 kg gesiegt hatte.

Scoccimarro gewann auf dem Weg ins Finale alle fünf Kämpfe, darunter das Duell in der dritten Runde mit Sanne van Dijke. Gegen die Niederländerin hatte Scoccimarro bei Olympia in Tokio noch das kleine Finale verloren.

Die zweimalige WM-Fünfte Miriam Butkereit scheiterte am Donnerstag dagegen in Runde drei an der Britin Katie-Jemima Yeats-Brown.