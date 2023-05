Der Titelhunger des französischen Judoka Teddy Riner ist unersättlich. Der 34 Jahre alte Schwergewichtler gewann am Samstag in Doha/Katar sein elftes WM-Gold seit seinem ersten Triumph 2007. Im Finale setzte sich der 2,05 m große Riner gegen Inal Tassojew durch, der im Arabischen Emirat unter neutraler Flagge startete.

Teddy Riner ist der bislang erfolgreichste Judoka weltweit. Neben seinen elf WM-Titeln gewann er dreimal Olympiagold: 2012 in London, 2016 in Rio sowie 2021 bei den Sommerspielen in Tokio im Mixed-Team. Dort holte er zudem Bronze in der Einzelkonkurrenz.

Riner wurde zudem noch fünfmal Europameister. Außerdem blieb er zwischen 2010 und 2020 in 154 Kämpfen ungeschlagen, eine der beeindruckendsten Siegesserien im Weltsport.