Kampfsport

Der Bachelor 2020 Folge 3 - Sebastian Preuss ist Weltmeister im Kickboxen und jetzt der Bachelor 2020 in der großen Kuppel-Show (Folge 3 am Mittwoch, 22. Januar, um 20:15 Uhr bei RTL). Zicken-Zoff unter den Mädels und nicht enden wollende Gerüchte bezüglich angeblicher Tierquälereien in der Vergangenheit des neuen Rosenkavaliers prägten die vergangene Bachelor-Woche. Denise-Jessica und Jenny Jasmin standen im Mittelpunkt eines Mädels-Streits. Kannte Denise-Jessica den Bachelor bereits vor der Show? Warum hatte sie den anderen Mitstreiterinnen nichts gesagt? Es ging hoch her in Mexiko. Dazu kamen immer neue Details aus der Vergangenheit von Sebastian Preuss heraus. Hat er oder hat er nicht? Die vergangene Bachelor-Woche könnte auch als die große "Schwan-Affäre" des Fernsehjahres 2020 eingehen. Wir sind gespannt, was Folge drei für Überraschungen bringt.