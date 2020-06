Köln (SID) - Die Karate-Weltmeisterschaften 2020 werden wegen der Coronakrise um ein Jahr nach hinten verlegt. Wie der Weltverband WKF am Dienstag mitteilte, finden die 25. globalen Titelkämpfe in Dubai vom 16. bis 21. November 2021 statt. Ursprünglich war der Zeitraum zwischen dem 17. und 22. November 2020 vorgesehen. Die für 2022 angesetzten Weltmeisterschaften in Ungarn werden auf 2023 verlegt.