München - Hart umkämpfter Sieg für Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang im vorletzten Fight ihrer Karriere.

Bevor die 35-Jährige im Sommer ihre Boxhandschuhe an den Nagel hängt, stand der WKU Weltmeistertitel gegen die Portugiesin Ines Casqueiro auf dem Spiel. In einem intensiven Fight musste sich Lang ganz schön strecken, um am Ende den Sieg einfahren zu können.

Marie Lang: "Respekt an meine Gegnerin"

"Es war ein schwerer Kampf und Respekt an meine Gegnerin", sagte sie nach dem Match. Auch Trainer Mladen Steko zeigte sich von der Leistung der Kontrahentin überrascht: "Die Portugiesin hatte eine gute Taktik. Ich habe es mir leichter vorgestellt, gegen Casqueiro", erklärte er hinterher.

In einem weiteren Kampf der "Steko's Fight Night" im Deutschen Theater München setzte sich Leon Gavanas gegen den Spanier David Trallero durch und konnte seinen WKU-Europameistertitel erfolgreich verteidigen.

