München – Glück im Unglück für Marie Lang: Bei der Kickbox-Queen ist eine Operation am Gebärmutterhals erfolgreich verlaufen. Bei der 35-Jährigen war zuvor im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung eine schwere Krebsvorstufe entdeckt worden. Bei der OP konnte alles Riskante entfernt werden.

"Ich bin einfach nur glücklich, gesund zu sein und unfassbar froh, alles rechtzeitig behandelt zu haben", sagte Lang.

Marie Lang: "Nehmt Eure Vorsorgetermine ernst!"

In solchen Momenten werde einem wieder klar, was wirklich wichtig sei im Leben, sagte die WKU-Weltmeisterin: "Gesundheit, Familie und Freunde. Nehmt Eure Vorsorgetermine ernst! Das rettet unter Umständen Euer Leben!", so Lang.

Nach dem Schock schaut sie schon wieder nach vorne. "Ich starte jetzt wieder mit meiner Vorbereitung für den letzten WM Kampf", kündigte sie an. Dabei fängt sie im Grunde wieder bei Null an.

Trotzdem: Am 1. Juli will sie in München im Circus Krone ein letztes Mal ihren Titel verteidigen und ihre Karriere mit einem Sieg beenden. Von bislang 40 WM-Kämpfen hat sie nur einen einzigen verloren.

