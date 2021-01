Köln (SID) - Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski im italienischen Toblach erneut eine Top-Platzierung für die deutschen Langläuferinnen geholt. Die Oberwiesenthalerin wurde im Verfolgungsrennen über zehn Kilometer Achte und liegt damit weiterhin auf Platz neun der Gesamtwertung.

Der 24-jährigen Hennig fehlten am Ende 58,5 Sekunden auf Etappensiegerin Julia Stupak (29:24,7). Die Russin setzte sich auf den letzten Metern knapp vor Ebba Andersson (Schweden/+0,7 Sekunden) und Jessie Diggins (USA/+0,8) durch, die am Dienstag das Rennen im freien Stil für sich entschieden hatte. Die weiteren deutschen Starterinnen verpassten erneut die Top 30.

Diggins behält weiterhin das goldene Trikot der Gesamtführenden. Hennig hatte sich nach ihrem fünften Platz im Massenstart und einem starken Verfolgungsrennen in die Top 10 vorgeschoben.

Am Donnerstag legt die Tour einen Ruhetag ein, bevor am Freitag in Val die Fiemme die sechste von acht Etappen ansteht.