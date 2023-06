Europaspiele

100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) wird erneut von Rückenproblemen ausgebremst. Der 28-Jährige, der nach Absagen in Rabat und Florenz erst am vergangenen Freitag beim Diamond-League-Meeting in Paris in die Freiluftsaison gestartet war, sagte am Dienstag seine Teilnahme an dem Leichtathletik-Teameuropameisterschaften Ende Juni in Polen ab.

Wie Italiens Leichtathletikverband mitteilte, werde Jacobs "zusätzliche Zeit für Behandlung und spezifisches Training in Anspruch nehmen, bis das Problem vollständig behoben ist". Der Überraschungsolympiasieger von Tokio 2021 hat seit Monaten Ischiasbeschwerden, in Paris lief er für seine Verhältnisse indiskutable 10,21 Sekunden. Seine Bestzeit steht bei 9,80 Sekunden.

Auch bei der WM in Eugene im vergangenen Juli war Jacobs verletzungsbedingt nicht zum Halbfinale angetreten, sein US-Rivale Fred Kerley holte den Titel. In diesem Jahr werden die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest ausgetragen.