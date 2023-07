Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat ihren Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel mühelos verteidigt. Die Sprinterin setzte sich am Samstag souverän in 11,03 Sekunden vor Chelsea Kadiri (Magdeburg/11,33) und Sina Mayer (11,40/Zweibrücken) durch. Ihre Saisonbestzeit liegt bei 11,00 Sekunden.

Lückenkemper befindet sich sechs Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) in guter Form. In den zehn Rennen vor ihrem DM-Start lief die 26-Jährige, die in den USA trainiert, nie langsamer als 11,17 Sekunden.

Das Ziel von Deutschlands Sportlerin des Jahres bei der WM ist der Einzug ins Finale. "Ich habe aus dem vergangenen Jahr noch eine Rechnung mit der WM offen. Da war wieder im Halbfinale Schluss, obwohl ich eine Zeit gelaufen bin, die in den Jahren zuvor meist für das Finale gereicht hätte", hatte Lückenkemper dem Münchner Merkur/TZ vor dem Wochenende gesagt: "Das Niveau ist einfach krasser geworden – ich möchte da ein Wörtchen mitreden."

Zwei ihrer Staffelkolleginnen, mit denen sie bei der Heim-EM in München ihr zweites Gold gewonnen hatte, fehlten am Samstag im Auestadion zu großen Teilen. Lisa Mayer (Wetzlar) musste ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden, Alexandra Burghardt (Burghausen) tritt nur über die 200 m an.

Bei den Männern entschied Yannick Wolf (München/10,19) ein enges Duell mit Julian Wagner (Erfurt/10,21) für sich und feierte seinen ersten Meistertitel über die 100 m. Robin Ganter (Mannheim/10,29) komplettierte das Podest.