Monaco - Joshua Cheptegei aus Uganda hat am Sonntag in Monaco den Weltrekord im 5-km-Straßenlauf pulverisiert. Der Bahn-Weltmeister von Doha über 10.000 m blieb in 12:51 Minuten satte 27 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke des Kenianers Rhonex Kipruto (13:18), die dieser im Januar in Valencia erzielt hatte.

Der Bahn-Weltrekord des Äthiopiers Kenenisa Bekele über 5000 m steht seit 2004 bei 12:37,55 Minuten. Da auf der Straße deutlich schwierigere Bedingungen herrschen, ist Cheptegeis Leistung sehr bemerkenswert.

Der 23-Jährige hatte bereits im Dezember den Weltrekord im 10-km-Straßenlauf auf 26:38 Minuten gedrückt und damit ein überragendes Jahr 2019 gekrönt, in dem er Cross-Weltmeister im dänischen Aarhus wurde und WM-Gold im Stadion holte. Den Straßen-Weltrekord über 15 km hatte er sich bereits 2018 geschnappt.

