Eugene (SID) - US-Sprinter Noah Lyles hat mit einer Gala-Vorstellung seinen WM-Titel über 200 m erfolgreich verteidigt. In Eugene stürmte der 25-Jährige in 19,31 Sekunden zum klaren Sieg. Schneller waren bislang nur Weltrekordler Usain Bolt (19,19) und sein jamaikanischer Landsmann Yohan Blake (19,26).

Lyles triumphierte vor seinen Landsleuten Kenneth Bednarek (19,77) und Erriyon Knighton (19,80). Der 18 Jahre alte Knighton holte als jüngster Sprinter über diese Distanz eine WM-Medaille. Wie über 100 m gelang den US-Amerikanern damit beim Heimspiel ein Dreifachsieg.

Als Ehrengäste wohnten die legendären 200-m-Läufer Tommie Smith und John Carlos dem Rennen bei. Olympiasieger Smith und der drittplatzierte Carlos hatten bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt auf dem Podest die Faust in einem schwarzen Handschuh in die Luft gereckt - das Symbol der US-Bürgerrechtsbewegung Black Power.

100-m-Sieger Fred Kerley war angeschlagen im Halbfinale ausgeschieden, er steht wegen einer Oberschenkelverletzung auch der US-Staffel über 4x100 m nicht zur Verfügung.

Der deutsche Meister Owen Ansah (Hamburg) war am Montag im Vorlauf ausgeschieden. Olympiasieger Andre de Grasse (Kanada) hatte seinen Start kurzfristig abgesagt.