München (SID) - Die deutsche Männer-Staffel über 4x400 m hat erwartungsgemäß nicht in die Medaillenentscheidung bei der Heim-EM in München eingreifen können. Das Quartett mit Marvin Schlegel (Chemnitz), Patrick Schneider (Wattenscheid), Marc Koch (Berlin) und Manuel Sanders (Dortmund) wurde im Finale am Samstagabend Siebter (3:02,51 Minuten).

Der Titel ging an die favorisierten Briten (2:59,35). Zu Silber und Bronze liefen Belgien (2:59,49) und Frankreich (2:59,64).

Den Finaleinzug hatte das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bereits als Erfolg verbucht. Bei der WM in Eugene war Deutschland im Hayward Field in 3:04,21 Minuten vorzeitig ausgeschieden.

Die bisher letzte EM-Medaille hatte die deutsche Langsprint-Staffel mit Bronze 2012 in Helsinki gewonnen, Gold gab es zuletzt 1982 in Athen.