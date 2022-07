Eugene (SID) - Olympiasiegerin Sydney McLaughlin (USA) hat sich mit dem ersten Weltrekord der Leichtathletik-WM in Eugene den Titel über die 400 m Hürden gesichert. Die 22-Jährige unterbot in unglaublichen 50,68 Sekunden ihre vier Wochen zuvor an gleicher Stelle erzielte vorige Bestmarke um gleich 73 Hunderstel.

Silber ging an die Niederländerin Femke Bol (52,27) vor Titelverteidigerin Dalilah Muhammad (USA/53,13).